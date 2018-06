Estate e caldo, i servizi del Comune di Milano per gli anziani e i fragili

E' già attivo il numero verde gratuito del Comune di Milano per gli anziani e le persone fragili. E, per la prima volta, il numero resterà attivo anche oltre la stagione estiva. L'800.777.888 è attivo dalle 8 alle 19 dal lunedì al sabato e anche alla domenica in caso di ondate di calore segnalate dai bollettini dell'Ats.

Gli operatori forniranno interventi come la consegna di pasti a domicilio, l'assistenza domiciliare per l’igiene della persona e la pulizia della casa, telefonate e visite, l'aiuto domestico con accompagnamento per spesa e per visite mediche. Come al solito il piano sarà diviso in due fasi. Nella prima fase (dal 4 giugno al 29 luglio) gli interventi sono organizzati dagli operatori del Comune, attraverso i servizi territoriali dedicati, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 e, in presenza di ondate di calore, dalle 8 alle 19, sabato, domenica e festivi compresi.

Dal 30 luglio al 2 settembre scatterà la seconda fase, durante la quale la centrale operativa a cui rivolgersi per chiedere assistenza sarà attiva dalle 8 alle 19 tutti i giorni. Sono fondamentali le segnalazioni di parenti, familiari e vicini di casa per evidenziare le situazioni di maggiore difficoltà. Allo sportello CuraMi, inoltre, si potrà chiedere un assistente familiare anche solo per il periodo estivo (www.curami.net 02.40297643-44).

Il Comune cerca volontari che affianchino gli operatori nel prendersi cura degli anziani, che d’estate sentono maggiormente la mancanza di familiari, amici o vicini di casa, affinché si crei intorno a loro una sorta di rete solidale. Chi fosse interessato a candidarsi può inviare una mail a iniziative.sociali@comune. milano.it.