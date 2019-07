Estate bollente: ecco i primi 100 "kit caldo" per i senzatetto di Milano

Progetto Arca è pronta a distribuire i primi 100 "kit caldo" alle persone senza dimora che vivono in strada a Milano. Nel kit sono presenti salviette umidificate e detergenti, spazzolino e dentifricio, sapone, fazzoletti e un cambio completo di biancheria, in pratici zainetti azzurri, insieme a un paio di succhi di frutta e una borraccia. Milano, tra l'altro, sarà interessata (come altre città italiane) da una vera e propria ondata di caldo.

«I colpi di calore e la disidratazione mettono a rischio la vita delle persone che non hanno un riparo né di giorno né di notte - commenta Alberto Sinigallia, presidente di Progetto Arca - Per questo, grazie al sostegno dei nostri donatori, abbiamo potuto acquistare diversi prodotti utili all’igiene personale e quindi al benessere di chi ne ha più bisogno, e abbiamo confezionato con urgenza questi kit di primo intervento. Un grazie di cuore va a tutti gli operatori e ai volontari impegnati in questa attività di distribuzione: per loro l’estate non significa solo vacanza ma anche vicinanza e aiuto ai più fragili».

Per la realizzazione dei kit, l'associazione sta raccogliendo donazioni. La distribuzione si unisce a quella di bottigliette di acqua naturale fresca durante l'estate, attraverso le Unità di Strada. Una simile distribuzione avverrà anche a Roma e Napoli.

Allerta caldo

E per Milano si preannunciano giornate torride. L'allerta è di livello 2, quindi non massima come per esempio a Brescia, ma durerà almeno tre giorni a partire da giovedì 25 luglio. E toccherà anche altre città italiane, tra cui Roma.