Milano, medaglia per Jecky: il cagnolone dei carabinieri da oltre un milione di euro. Foto

Una premiazione speciale per un cane speciale: Jecky, matricola militare 2262, in forza al nucleo carabinieri cinofili di Volpiano, ha tre anni e con il suo fiuto ha scoperto un tesoro da 1,3 milioni di euro, in lingotti e banconote.

Mercoledì, a Milano, in occasione del 205esimo anniversario dell’Arma dei carabinieri, per lui è arrivato il momento dei riconoscimenti. Il cagnolone, infatti, ha ricevuto la meritata decorazione dalle mani dell’onorevole Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente.

A gennaio scorso, durante il controllo di un magazzino a Torino, Jecky ha segnalato una traccia positiva all’esterno di un box. I carabinieri pensava che fossero stupefacenti, data l’eccezionale capacità del cane di scovarli. Invece i borsoni, utilizzati in precedenza per portare la droga, contenevano 75 lingotti d’oro del peso di 250 grammi ciascuno e quasi 606 mila euro in banconote sotto vuoto: in totale un tesoro illecito da 1,3 milioni di euro.

Un tesoro che era rimasto nascosto fino a quel momento, fino all'arrivo di Jecky.