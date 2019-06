Animali viaggeranno gratis su metro, bus e tram di Milano: la decisione di Palazzo Marino

Niente più biglietto per cani e gatti sui mezzi pubblici di Milano. Nella seduta di lunedì 17 giugno il consiglio comunale darà il via libera all'emendamento presentato da Lega e Forza Italia sul tema dell'aumento del biglietto di Atm a due euro. Nello specifico il testo, approvato dall'assessore alla mobilità Marco Granelli, mira a "introdurre la gratuità del trasporto degli animai d'affezione sull'intera rete senza limiti d'orari".

Il regolamento attuale

Attualmente il regolamento di Atm prevede il pagamento del biglietto per tutti i cani, fatta eccezione per i quattrozampe che accompagnano i non vedenti e — in alcune fasce orarie — anche per i cani di piccola taglia. Tuttavia sebbene la regola ci sia non viene rispettata in modo ligio dai passeggeri, anzi.

Il commento dell'assessore Granelli

"La giunta — ha spiegato Granelli — si è detta favorevole perché gli animali d'affezione fanno parte a tutti gli effetti delle famiglie milanesi che oramai usano i mezzi pubblici non solo per andare al lavoro ma per vivere insieme la città".