Coronavirus, ripartono i lavori per la Metro M4: 200 operai al lavoro con le mascherine

Torneranno presto a bucare il sottosuolo di Milano le talpe che stanno realizzando la linea metropolitana M4. Salini Impregilo e Astaldi hanno ripreso i lavori nei cantieri, come comunicato dalle società attraverso una nota diramata nella mattinata di mercoledì 8 aprile.

Dalle aziende fanno sapere che "sono state adottate misure di sicurezza straordinarie che mirano a tutelare la salute dei lavoratori e a prevenire ogni forma di contagio". Agli operai, verrà misurata la temperatura corporea due volte al giorno: all'ingresso in cantiere e all'ora di pranzo, Non solo: dovranno utilizzare mascherine di protezione e rispettare "ove possibile" la distanza di sicurezza. Le società, inoltre, si sono impegnate nella pulizia e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro, dei dormitori e di tutti gli spazi comuni, oltre alla riduzione del numero di persone che possono viaggiare contemporaneamente sulle navette da e per il cantiere.

I lavori nei cantieri sono ripresi su tutte e tre le tratte (Est, Ovest e Centro), e sono state avviate le attività di preparazione al riavvio degli scavi meccanizzati con le Tbm, che saranno riattivate a pieno regime la prossima settimana. "In questa fase — si legge in una nota — sono presenti nel cantiere circa 200 tra operai, dipendenti e dirigenti che hanno messo la loro esperienza al servizio della città, per consegnare ai milanesi la nuova metropolitana nel minor tempo possibile, facendo leva su un forte senso di coesione della squadra".