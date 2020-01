Capodanno cinese a Milano: in corso Como arriva un topo gigante

Un topo enorme e super sorridente con le orecche e le zampine rosa. È l'installazione che dal 24 al 30 gennaio sarà in corso Como, in occasione del Capodanno Cinese. Nel paese del dragone infatti il 2020 cade sotto il segno zodiacale del topo.

Alta più di due metri l'installazione targata Cathay Pacific sarà visibile in corso Como angolo viale Pasubio. Ma a celebrare il nuovo anno cinese, che inizia ufficialmente sabato 25 gennaio, non sarà solo questo topo gigante: il culmine dei festeggiamenti sarà infatti raggiunto domenica 2 febbraio, quando si terrà la tradizionale parata del dragone in via Paolo Sarpi.

La parata per il Capodanno cinese a Milano

Per le vie di Chinatown domenica 2 sfileranno le maschere tradizionali orientali e l'iconico dragone. Tutti i negozi, inoltre, rimarranno aperti per la manifestazione.