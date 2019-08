Capre vagano per il centro abitato: "Chi le ha perse? Si cerca il proprietario"

Un piccolo gregge di quattro capre è stata avvistato mentre vagava per il centro abitato. È accaduto nella mattinata di giovedì 1 agosto a San Giorgio su Legnano, estrema periferia nord ovest di Milano.

Dopo l'insolito avvistamento il primo cittadino della cittadina, Walter Cecchin, ha lanciato un appello su Facebook affinchè il proprietario degli animali possa essere identificato. "Chi ha perso queste capre? - ha scritto il sindaco -. Lo stiamo cercando con la polizia locale". Nelle immagini pubblicate da Cecchin si vedono quattro capre, di cui una piccolina.

In questi ultimi mesi non sono mancati gli avvistamenti di animali in città. Ad aprile era stato trovato un pitone, purtroppo morto, in un canale di Cinisello Balsamo. Mentre a fine febbraio un elefante, appartenente a un circo, era stato ripreso mentre andava a spasso per le auto all'Idroscalo.