Capriolo ucciso dal colpo di una carabina: "Atto di crudele inciviltà di un bracconiere"

Un capriolo è stato trovato morto a Casarile, estrema periferia sud ovest di Milano. È accaduto nelle campagne fra Casarile e Lacchiarella nei giorni scorsi, a stagione di caccia già finita. A denunciarlo l'Associazione per il Parco Sud Milano Onlus.

L'animale è stato rinvenuto con l'addome perforato da un proiettile di carabina . "Un atto - scrive l'associazione - di barbaro assassinio perpetrato con un’arma generalmente non utilizzata per la caccia nelle nostre zone. La povera bestia proveniva quasi certamente dalla tenuta Cassinazza di Giussago. È probabile che l’animale non sia stato recuperato, poiché colpito alla pancia: ha quindi avuto la forza di allontanarsi ed essere quindi rinvenuto nelle campagne di Casarile".

“È un atto di crudele inciviltà - ha dichiarato Giovanni Gottardi, guardia volontaria del Wwf - di un bracconiere che, considerato il tipo d’arma, non è detto sia un cacciatore abituale”. Quanto accaduto, spiega l'associazione, "non è un episodio isolato e dimostra ancora una volta quanto sia necessaria ripristinare il controllo del territorio effettuato fino a qualche anno fa dalla Polizia provinciale".