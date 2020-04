Milano, una civetta ferita resta immobile sull'asfalto: carabinieri di passaggio la salvano

Hanno visto quell'animaletto a terra immobile e si sono subito fermati. Lo hanno accudito, "coccolato" un po'. E alla fine sono riusciti a farlo riprendere.

È stato un lunedì mattina di Pasquetta decisamente particolare quello di due carabinieri del nucleo Radiomobile di Milano che hanno salvato, letteralmente, una piccola civetta che era rimasta ferita e non riusciva più a volare.

I due militari hanno trovato l'animale a terra in strada in zona Niguarda e, dopo averlo visto quasi esanime a bordo carreggiata, sono scesi dall'auto per cercare di aiutarlo. I carabinieri lo hanno messo sul cofano della macchina di servizio, al caldo, e gli hanno dato da bere dal tappo di una bottiglia di acqua.

Per qualche minuto, la civetta è rimasta ferma sul veicolo, mentre i militari la accudivano per farla riprendere. Dopo una decina di minuti, poi, l'animale ha spiccato il volo e si è appollaiato su un albero lì vicino. I carabinieri, invece, sono risaliti in auto e sono andati via.