Chi è Carolina Stramare, la 20enne lombarda che ha vinto Miss Italia

Torna in Lombardia il titolo di Miss Italia: a vincere l'edizione del 2019 (l'80esima) è stata la 20enne Carolina Stramare, di Vigevano. Concorreva con il numero 3 (e come Miss Lombardia) e si è imposta nella finale di Jesolo contro la siciliana Serena Petralia (di Taormina) e la veneta Sevmi Fernando (di Padova), entrambe coetanee della reginetta, scelta per la prima volta esclusivamente con il televoto. La Fernando ha dovuto subire, nei giorni scorsi, pesanti attacchi razzisti sui social.

La vincitrice era stata esclusa nelle fasi precedenti alla finalissima a tre, ma è stata ripescata. Il 36% dei votanti le ha poi assegnato la corona. Appena dopo la vittoria ha ringraziato e salutato i suoi nonni, presenti tra il pubblico.

Capelli castani, occhi verdi, alta 1,79, Carolina Stramare è diplomata al liceo linguistico, lavora come modella e studia grafica all'Accademia di Belle Arti di Sanremo. Ed è una sportiva: pratica equitazione agonistica da otto anni. Il Comune di Vigevano le ha fatto le congratulazioni sulla pagina Facebook ufficiale: «Un orgoglio per la nostra città».