Carta d'identità elettronica nel Comune di Milano: come richiederla, quanto costa, orari

Ecco come prendere appuntamento per la Carta d'Identità elettronica nel Comune di Milano. Il Comune di Milano emette esclusivamente la Carta d’Identità Elettronica, uno strumento sicuro e completo che vale come documento di identità e di espatrio in tutti i Paesi dell’Unione Europea e in quelli che la accettano al posto del passaporto.

Per chiedere la carta d'identità elettronica è obbligatorio fissare un appuntamento tramite il Servizio Infoline 02.02.02 attivo dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 20,00 oppure è possibile fissare un appuntamento qui. E' possibile prenotare un appuntamento solo in caso di rinnovo di una carta d'identità scaduta o che scadrà nei successivi sei mesi, primo rilascio, smarrimento, furto o deterioramento. Le carte d’identità in formato cartaceo ed elettronico rilasciate in precedenza restano valide fino alla loro data di scadenza. Non si può sostituire il documento d'identità valido (salvo scadenza nei successivi sei mesi) con la nuova carta d'identità elettronica.

La Carta d’Identità Elettronica ha l'aspetto e le dimensioni di una carta di credito. È dotata di un microprocessore che memorizza le informazioni necessarie alla verifica dell’identità del titolare, compresi elementi biometrici come fotografia e impronta digitale. È valida per la registrazione e l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione erogati attraverso lo SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (www.spid.gov.it). Inoltre contiene l’eventuale consenso o diniego alla donazione di organi o tessuti in caso di morte, che ogni cittadino può esprimere proprio quando chiede la carta d'identità.

Quanto costa la Carta d'identità elettronica

Il costo è di 22,20 euro da versare in contanti o bancomat il giorno dell’appuntamento.

Dove richiedere la Carta d'Identità a Milano

La Carta d’Identità Elettronica è rilasciata solo su appuntamento dagli sportelli anagrafici attivi in:

via Larga, 12

Sedi anagrafiche decentrate

Chi non può raggiungere i nostri uffici per gravi motivi di salute può rivolgersi al servizio Anagrafe a Domicilio.

Documenti che servono

I documenti da presentare insieme alla richiesta della carta di identità variano a seconda del tipo di emissione del documento e del richiedente.

Ecco di seguito i link mirati al tipo di richiesta da inoltrare:

Per chiedere o rinnovare la carta d'identità è obbligatorio fissare un appuntamento. È possibile prenotarsi a partire dai 180 giorni che precedono la scadenza del vecchio documento:

contattando il servizio telefonico Infoline 02.02.02, attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20:00

accedendo al servizio di prenotazioni online del portale (solo per utenti registrati).

L'appuntamento verrà concordato nella sede anagrafica preferita. La carta d'identità scaduta o in scadenza deve essere obbligatoriamente consegnata allo sportello il giorno dell'appuntamento. Non è necessario rinnovare la carta d’identità in occasione di cambi di indirizzo e di residenza.