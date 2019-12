Torna a splendere la leggendaria Casa di Babbo Natale di Melegnano: orari e info

La Casa di Babbo Natale di Melegnano, evento irrinunciabile del Natale milanese, torna puntuale: fino al 6 gennaio sarà possibile ammirare il l'incantesimo di luci creato annualmente. Come sempre l'iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

Dal marciapiede di fronte all'abitazione di via dei Platani si potranno osservare gli elfi, i pupazzi di neve e le slitte con le renne, tutti illuminati dalle tantissime lucine natalizie. L'appuntamento è tutti i giorni dalle 17 alle 22. Gli artefici dello spettacolare allestimento sono i coniugi Goglio, Massimiliano e Annalisa, che ogni anno si preparano al Natale già dall'estate.

(La Casa di Babbo Natale di Melegnano, foto Fb/Fabiano Canzi)

Per chi desidera visitare la casa, l'auto va parcheggiata non in via dei Platani, ma nelle strade limitrofe. Il consiglio, poi, è quello di non avvicinarsi troppo all'abitazione per non arrecare disturbo.

La storia della Casa

La 'Casa di Babbo Natale' è nata nel 1982, quando i Goglio hanno iniziato a illuminare la loro casa con poche centinaia di lucine. "Poi c'è stato un graduale crescendo", racconta l'uomo a MilanoToday, sottolineando come il Natale per lui rappresenti una fonte di immensa gioia. "Quando si era bambini e le luci non erano certo molte, questi giorni di festa erano felici: si stava tutti vicini, in famiglia, immersi in un'atmosfera magica", ricorda il signore.

Anche quest'anno sono moltissimi gli ammiratori attesi alla Casa, che ha un intero sito internet dedicato, con aneddoti, storie e curiosità. Sempre a disposizione, come per le precedenti edizioni, la casella per imbucare le letterine destinate a Babbo Natale. È ai più piccoli, infatti, che l'iniziativa si rivolge in particolar modo.