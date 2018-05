Idromassaggio, terrazza e mega salone: ecco l'attico da sogno di Fedez e Chiara Ferragni

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Un paio di video brevi, ma che mostrano perfettamente la bellezza dell'abitazione. E una scritta semplice: "Home".

Fedez e Chiara Ferragni hanno mostrato - naturalmente sui social - la loro nuova casa milanese, dove presto andranno a vivere insieme al piccolo Leone. Lunedì, il rapper ha girato due stories su Instagram per far vedere ai fan la nuova abitazione: uno stupendo attico in zona Citylife.

Nella casa - che si trova nelle residenze Hadid - c'è un enorme salone con divano e televisore al plasma, una scala che porta al piano superiore, o probabilmente a un soppalco. Stupenda anche la terrazza, dotata di una vasca idromassaggio, che regala una splendida vista sul nuovo quartiere meneghino, dove si trovava già la vecchia abitazione della coppia.

È stata la stessa Ferragni, anche lei in una "storia" Instagram, ad annunciare che il trasferimento dovrebbe avvenire entro la prossima settimana, quando la casa sarà finalmente pronta.

Fino ad allora i due - che hanno messo in affitto per diecimila euro al mese il loro vecchio attico nelle residenze Libeskind - continueranno a vivere nella suite dell'hotel Parigi.