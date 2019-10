Milano, riqualificata l'area della scuola San Celso: sorgerà una moderna casa di riposo

Dopo aver formato tanti giovani nel corso degli anni, l'edificio dell'ex Istituto scolastico paritetico “San Celso” in via Don Gnocchi, cambia volto e si appresta ad assistere gli anziani non autosufficienti. Nella struttura, in prossimità di via Novara e dello stadio San Siro, sorgerà una rsa. Il progetto è di Health Invest, società specializzata nell'attività di progettazione e realizzazione di strutture immobiliari destinate al settore sanitario e socio-sanitario.

L'intervento prevede la demolizione dell'edificio scolastico esistente e la successiva costruzione di un nuovo e moderno edificio, attrezzato con spazi verdi all'esterno, articolato su cinque piani fuori terra, oltre a un piano interrato destinato a parcheggi e servizi. La superficie complessiva occupata dalla struttura sarà di 6.600 mq e andrà a inserirsi in un contesto residenziale ben servito da servizi e trasporti pubblici.

Una struttura con 120 posti letto

La nuova rsa per anziani non autosufficienti conterà 120 posti letto, prevalentemente in camera singola, dotati di ampi spazi di vita comune tra i quali saloni, ristoranti, palestre, sale per attività di animazione e sala polivalente, luogo di culto, infermerie e studio medico.

Al primo piano è previsto un nucleo protetto destinato alle persone affette da gravi patologie di disorientamento (Alzheimer), mentre all'ultimo piano sono previste alcune 'suite' che dispongono di terrazze e spazi dedicati. Infine, al piano terra verrà realizzato un centro diurno per 20 posti.

I lavori per la costruzione e l'approntamento del nuovo edificio adibito a rsa, inizieranno entro la fine del 2019 e proseguiranno per circa 18 mesi, assommando un costo complessivo per la realizzazione di circa 15 milioni di euro, interamente finanziati attraverso un leasing erogato da Natixis Lease. Contestualmente alla realizzazione della nuova rsa, si provvederà alla sistemazione dell'antistante via Celio, quale opera pubblica, provvedendo alla realizzazione di nuovi marciapiedi e spazi verdi con aiuole, parcheggi e al miglioramento della pubblica illuminazione e della raccolta di acque piovane.

Al momento sono iniziati i lavori di demolizione dell'immobile esistente al fine di procedere allo scavo per le nuove fondazioni. L'apertura da parte del gestore è prevista nell'autunno del 2021.

La struttura darà lavoro a circa 90 persone

"Siamo certi - ha commentato Roberto Tribuno, amministratore unico di Health Invest - che la realizzazione di queste due rsa avrà un impatto socio-economico positivo sul territorio. Prevediamo l'assunzione diretta e indiretta di circa 80-90 persone per ciascuna struttura tra personale sanitario, amministrativo, tecnico e dedicato alla manutenzione degli edifici. Inoltre, il conseguente indotto derivante dalla gestione, in termini di acquisti di beni e servizi sul territorio, porterà a una ricaduta concreta sulle attività economiche e commerciali delle due zone dove sorgeranno".

Oltre a questo progetto, Health Invest sta sviluppando un altro edificio nell'Ex Manifattura Tabacchi, in zona Bicocca.

"La realizzazione di queste due strutture - ha detto l'assessore all'Urbanistica di Milano, Pierfrancesco Maran - andrà ad ampliare l'offerta di servizi dedicati agli anziani, offrendo una dimensione di comunità e un'assistenza continua a chi troppo spesso vive da solo. Verranno inoltre rigenerate due aree dismesse, una ex scuola di Siro e l'area dell'Ex Manifattura Tabacchi alla Bicocca, con interventi caratterizzati da elevati standard energetici e qualità progettuale".