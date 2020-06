Compie un anno la Casa Sollievo Bimbi di Vidas: 37 i bimbi e gli adolescenti ricoverati

Compie un anno la Casa Sollievo Bimbi di Vidas, nella sede di via Ojetti 66 al Gallaratese: si tratta del primo hospice pediatrico lombardo e tra i pochi in Italia. Il primo paziente, Geku, varcò la soglia il 4 giugno 2019. Da allora sono stati trentasette i ricoveri di bambini e adolescenti gravemente malati, di età compresa tra zero e 17 anni, provenienti soprattutto dal Nord Italia. L'emergenza sanitara da Covid-19 ha nel frattempo imposto una limitazione nel numero dei nuovi ingressi.

In Casa Sollievo Bimbi, i piccoli pazienti vengono accompagnati nel loro ultimo tratto di vita. Ma si tratta soprattutto di un luogo in cui le famiglie vengono aiutate a prendersi cura dei loro figli, affetti da malattie gravissime. Diciannove dei ricoveri sono infatti stati di "abilitazione", ovvero necessari a fornire ai genitori le competenze indispensabili per assistere i loro figli a casa. Dieci sono stati di "sollievo", necessari a dare un periodo di riposo a genitori tanto provati da un’assistenza costante; sette di accompagnamento, quando il tempo per stare insieme era ormai breve.

Cure palliative per 1.200 minori in Lombardia

L’hospice pediatrico di Vidas è ospitato in un edificio green e a basso impatto, sviluppato su sei piani. Comprende sei mini appartamenti, oltre a un day hospice pediatrico con ambulatori, studi medici, palestra e spazi per attività di svago e gioco. L’equipe che lavora al suo interno è composta da sei infermieri, sei operatori socio-sanitari, un coordinatore infermieristico, un medico responsabile, tre medici, un fisioterapista, uno psicologo, un educatore, un assistente sociale, un logopedista, un dietista. E vi operano i volontari. Vidas ha realizzato Casa Sollievo Bimbi interamente con fondi propri grazie al contributo di quasi 25 mila donatori. In Lombardia sono circa 1.200 all’anno i minori che necessitano di cure palliative, 30 mila in Italia.

«In questo primo anno - spiega Igor Catalano, responsabile medico di Casa Sollievo Bimbi - abbiamo messo molto impegno nel costruire in maniera efficace quelle relazioni che spesso mancano tra i tanti operatori che ruotano intorno ai minori con bisogni speciali e alle loro famiglie. Abbiamo lavorato per offrire un punto di riferimento univoco alle famiglie che, oltre alle competenze specialistiche, chiedono anche un aiuto nel fare ordine tra le informazioni e le priorità, nell’organizzarsi, nell’avere un progetto assistenziale coerente e costruito nel tempo, indipendentemente dal fatto che il bambino sia in ospedale, in Casa Sollievo, a casa».

Primo compleanno: diretta streaming con tanti artisti

Per celebrare il primo compleanno l’equipe di Casa Sollievo Bimbi, dal piazzale antistante la struttura, ha liberato in cielo decine di palloncini rossi. Inoltre il 4 giugno, alle ore 21, Vidas organizza #Presente, una diretta streaming straordinaria sui suoi canali Facebook e Youtube. Tanti gli amici che parteciperanno all’evento, tra gli altri Petra Loreggian, Debora Villa, Ale e Franz, Fabio Volo, Paolo Jannacci, Alberto Fortis insieme al presidente, Ferruccio de Bortoli, al direttore socio-sanitario Giada Lonati, agli operatori, alle famiglie e ai volontari.