Cascine abbandonate, ex scuole, magazzini e aree: 25 immobili del Comune aperti ai privati

Venticinque aree e immobili di proprietà del Comune di Milano, non più utilizzati, saranno valorizzati attraverso un avviso pubblico che Palazzo Marino pubblicherà a breve. Si tratta di una parte di tutti gli immobili e aree (sessantuno) attualmente in disuso. Per il momento l'avviso pubblico raccoglierà soltanto le manifestazioni di interesse, dopodiché si procederà alle effettive procedure ad evidenza pubblica che potranno portare a diversi risultati.

L'obiettivo generale è quello di valorizzare il patrimonio dismesso. «Per troppi anni - commenta l'assessore al demanio Roberto Tasca - il Comune ha dovuto rinunciare a valorizzare il patrimonio dismesso sparso per la città. Ora, con le linee d'indirizzo approvate dalla giunta e il successivo bando, possiamo iniziare a recuperare aprendo all'interesse dei privati. Siamo fiduciosi sulla possibile rigenerazione di luoghi rimasti a lungo senza identità».

Le possibili modalità e strategie di valorizzazione e di riqualificazione del patrimonio possono prevedere diverse strade. Sono possibili l'alienazione, la concessione del diritto di superficie, la possibilità di ricorrere all’istituto dei contratti di sponsorizzazione (relativi ad opere pubbliche realizzate a spese del privato) o forme di partenariato pubblico-privato, tra cui il project financing e gli interventi di sussidiarietà orizzontale.

Oltre ad alcune aree, si segnalano alcuni edifici ex commerciali o magazzini, due ex scuole e numerose cascine, diverse delle quali (come la Case Rotte di via Paravia o quella di via Lampugnano a Trenno) in pesante stato di abbandono.

L'elenco dei beni

1. Via Graf Arturo 29 _ Immobile _ Edificio scolastico

2. Via del Volga 4 _ Immobile _ Edificio scolastico

3. Via Chiesa Rossa 275 _ Immobile _ Magazzino

4. Via S. Paolino 18 _ Immobile _ Edificio commerciale

5. Via Bianchi d’Espinosa Luigi 7 _ Immobile _ Edificio commerciale

6. Via Padova 399 _ Area e immobile _ Magazzino

7. Via Cazzaniga 108 _ Edificio_ Hammam

8. Via Rizzoli 13 A _ Edificio _ Ex supermercato

9. Via Monluè 70/76 _ Edificio_ Cascina

10. Via Taverna 85 _ Edificio _ Cascina

11. Via Taverna 72 _ Edificio _ Cascina

12. Via Bonfadini 15 _ Edificio _ Cascina

13. Via Vittorini 22 _ Edificio _ Cascina

14. Via Vaiano Valle _ Edificio _ Cascina

15. Via Campazzino 90 _ Edificio _ Cascina

16. Piazza Madonna della Provvidenza 1 _ Edificio _ Cascina

17. Via Caprilli Federico 15/ Via Mancini Piazza Stanislao 8 _ Edificio _ Cascina

18. Via Celio Paravia 22 _ Edificio _ Cascina

19. Piazzale Cimitero Maggiore 18 _ Edificio _ Cascina

20. Via Fratelli Rizzardi 19 _ Edificio _ Cascina

21. Via Lampugnano 170 _ Edificio _ Cascina

22. Via Marazzani _ Area

23. Via Val Gardena _ Area

24. Via Breda 88 _ Area

25. Via Folli _ Area