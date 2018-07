Milano, nuovi cassonetti automatici per i piccoli elettrodomestici e il materiale elettrico

Per ora sono soltanto quattro e sono sperimentali, ma potrebbero diventare il nuovo modo per raccogliere rifiuti elettrici ed elettronici a Milano. Si chiamano "ecoisole" e Amsa le ha installate in collaborazione con Ecolight, il consorzio nazionale per la gestione di questo genere di rifiuti. Si tratta di cassonetti automatizzati attivabili con la carta regionale dei servizi.

Le ecoisole servono a raccogliere lampadine di tutti i tipi, caricabatterie, smartphone, phon, radio, ferri da stiro e qualunque genere di apparecchiatura elettronica e piccoli elettrodomestici. Sono state posizionate in quattro sedi comunalil: viale Zara 100 (Municipio 2), via Valvassori Peroni 56 (Municipio 3, biblioteca), via Oglio 18 (Municipio 4) e viale Tibaldi 55 (Municipio 5).

I cassonetti automatizzati resteranno nelle quattro sedi per un anno, fino al mese di luglio del 2019: poi si vedrà come sarà andata la sperimentazione e si deciderà il da farsi. L'utente deve strisciare la carta dei servizi nella fessura, poi selezionare il tipo di rifiuto e infine inserirlo nello sportello dedicato, che si aprirà automaticamente. Per evitare vandalismi, i cassonetti sono dotati di un sistema anti intrusione.

«I milanesi sono bravissimi a fare la differenziata - dichiara Marco Granelli, assessore alla mobilità e ambiente - ben venga questa semplificazione per semplificare la raccolta dei rifiuti particolari ma preziosi per la differenziata e a forte impatto ambientale».



«E' un progetto che vuole non solamente incrementare la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici in città, ma incentivare la diffusione di una sempre maggiore cultura ecologica - spiega Mauro De Cillis, direttore operativo di Amsa, società del Gruppo A2A - dopo la sperimentazione fatta sempre con Ecolight con il RAEEparking, abbiamo voluto cogliere questa nuova opportunità per testimoniare l’attenzione verso l’ambiente, attraverso un crescente conferimento corretto dei rifiuti».

Nel 2018 Amsa ha raccolto finora 1.657 tonnellate di rifiuti elettrici ed elettronici, il 42% dei quali appartenenti alla categoria dei piccoli elettrodomestici. Milano rimane una delle metropoli europee più virtuose in termini di raccolta differenziata con la percentuale del 59,5% registrata nel primo semestre del 2018.



«L’EcoIsola nasce da un progetto europeo che Ecolight ha realizzato con l’esplicito scopo di facilitare il corretto conferimento di questi rifiuti, in particolare quelli di piccole dimensioni», aggiunge Giancarlo Dezio, direttore generale di Ecolight: «Cellulari, telecomandi, tablet non più funzionanti sono i rifiuti elettronici più difficili da intercettare: solamente poco più del 20% segue un corretto percorso di raccolta e recupero. Eppure sono riciclabili fino a oltre il 90% del loro peso. L’EcoIsola di fatto dà ai cittadini una possibilità in più per conferirli in modo corretto».