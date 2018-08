Cavallo maltrattato in fuga tra le auto nel milanese: salvato

Un cavallo scheletrico e spaventatissimo che correva tra le auto in mezzo alla strada. Questa la scena a cui hanno assistito gli automobilisti di Cornaredo, nel milanese, lo scorso 30 luglio. Pilgrim, questo il nome dell'animale, era scappato da qualche ora da un luogo dove, evidentemente, non riceveva le cure necessarie. Ad intervenire per salvare il cavallo è stata l'associazione Progetto Islander, che insieme alle autorità, dopo aver riscontrato che veniva tenuto in un luogo non idoneo e privo di codice stalla, lo ha portato presso una struttura ad hoc.

Il cavallo, magrissimo e anche piuttosto anziano, è stato adottato dall'associazione, che lo accolto in una scuderia disponibile di Vighignolo e gli ha prestato le prime cure necessarie. "Pilgrim ora si trova nel branco con gli altri vecchietti. Inizia così per lui una nuova vita!", scrivono i volontari di Progetto Islander, organizzazione che si occupa di mettere fine a casi di maltrattamento e indigenza dei cavalli, riabilitandoli e restituendogli dignità.