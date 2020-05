Milano, aprono le iscrizioni ai centri estivi comunali: ecco come iscrivere i figli

Aprono nella giornata di venerdì 29 maggio le iscrizioni ai centri estivi di Milano. Possono iscriversi i bambini che hanno frequentato le scuole primarie di Milano nell'anno scolastico 2019/2020 e i bambini residenti a Milano che hanno frequentato le Scuole Primarie dell'hinterland.

Gli orari dei centri estivi di Milano

I centri estivi saranno aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 16.30, con la possibilità di chiedere al momento dell’iscrizione l’estensione dell’orario con il pre-scuola (7.30-8.30) e i giochi serali (16.30-18).

Le attività si svolgeranno nell'arco di tre periodi della durata di 10 giorni - dal 29 giugno al 10 luglio, dal 13 luglio al 24 luglio, dal 27 luglio al 07 agosto – e sarà possibile iscriversi per uno o più periodi.

Come iscriversi

Le iscrizioni saranno aperte fino alla mezzanotte del 15 giugno. I residenti nel Comune di Milano potranno usufruire della procedura d’iscrizione online su questo sito. Per i non residenti o per chi ha chiesto ma non ancora ottenuto la residenza, è possibile la prenotazione telefonica allo 020202. Da Palazzo Marino spiegano che "L’ordine cronologico di prenotazione non costituisce diritto di priorità nell’assegnazione". Nella formazione delle graduatorie, in considerazione della situazione di emergenza, la squadra di Sala ha "agevolato con un punteggio maggiore i bambini con i entrambi i genitori lavoratori. La precedenza verrà in ogni caso assegnata alle famiglie residenti nel Comune di Milano".