Da cascina in degrado a centro anziani all'avanguardia

Un centro anziani viene aperto sabato 14 dicembre a Pozzuolo Martesana: si tratta dell'ultima delle trenta opere pubbliche finanziate dalla concessionaria della Tangenziale Esterna di Milano. All'inaugurazione si esibirà una banda locale; la struttura avrà un auditorium da 80 posti ed è stata realizzata in due anni riconvertendo una cascina degradata (Corte Bellaviti) investendo un milione e 300 mila euro.

Gli interventi di Teem a Pozzuolo Martesana sono stati numerosi e variegati: si pensi per esempio all'oasi naturalistica ricavata da un'ex cava, recentemente data in gestione al Wwf, o alla pista ciclabile per Bellinzago, o ancora alla riqualificazione dei campi sportivi con la realizzazione ex novo di un campo da calcio a 11 in erba sintetica. E ancora il ripristino di due piazze della frazione Trecella e il potenziamento dei collegamenti stradali alle stazioni ferroviarie.