Centro commerciale aperto il 26 dicembre, dipendenti in sciopero: "La festa non si vende"

Vorrebbero fare festa. Vorrebbero passare Santo Stefano in famiglia, non tra le gallerie e i negozi del centro commerciale. Ma la direzione del mall ha deciso il contrario: il 26 dicembre il centro commerciale Globo di Busnago sarà aperto, come tutti gli altri giorni dell'anno.

Un'apertura "straordinaria" che non sta bene a circa seicento lavoratori, che hanno raccolto le firme per chiedere alla dirigenze di ripensarci. E proprio loro hanno organizzato una protesta per domenica 23 dicembre, l'antivigilia di Natale.

I dipendenti, come reso noto in una nota della Filcams Cgil, presidieranno l'ingresso 3 del centro commerciale dalle 15 alle 19 perché - hanno spiegato - "la festa non si vende, si vive".

Il "presidio con volantinaggio" è solo l'ultimo atto della protesta. Il 5 dicembre, come riferito dalle parti sociali, gli stessi dipendenti avevano tentato di far cancellare l'apertura straordinaria con una lettera, che però sembra essere caduta nel vuoto.

"Ad oggi - hanno fatto sapere dalla Filcams - non abbiamo ricevuto alcuna risposta ufficiale". E il 26 dicembre è sempre più vicino.