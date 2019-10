Lotta allo spreco di cibo, Milano vuole hub per raccogliere gli alimenti in tutte le zone

Nuovi hub di quartiere per estendere la raccolta e la donazione di cibo a tutti i municipi di Milano. È il progetto di Palazzo Marino, Assolombarda, Politecnico di Milano Qubì - La ricetta contro la povertà infantile e Fondazione Cariplo che hanno lanciato un avviso pubblico per l'invio di proposte.

“Vogliamo replicare e potenziare il modello già sviluppato in Municipio 9 con il Banco Alimentare della Lombardia – ha commentato la vicesindaco con delega alla food policy Anna Scavuzzo –, grazie al quale stimiamo di arrivare a recuperare circa 60 tonnellate di cibo all’anno, equivalenti a circa 220mila pasti, con una riduzione di circa 230 tonnellate all’anno di CO2 e oltre 90 milioni di metri cubi d’acqua risparmiati”.

Grazie agli Hub di Quartiere il cibo in eccedenza viene raccolto dai supermercati e dalle mense aziendali, stoccato e reso disponibile per la redistribuzione alle associazioni locali: fresco, cucinato, secco, frutta, verdura, pane, tutte tipologie di alimenti che permettono di donare un’offerta variegata, nutriente ed equilibrata alle persone in difficoltà.

L’avviso è rivolto a tutti i soggetti, pubblici o privati, che possano dare supporto in uno dei seguenti modi: spazi per un minimo di 4 anni con dimensione superiore a 80 mq; sponsorizzazioni tecniche come, per esempio, ristrutturazioni, allestimenti di celle refrigerate, piccole infrastrutture, arredi, furgoncini coibentati, cargobike; sponsorizzazioni finanziarie.