Disavventura per Chiara Ferragni in aereo: "Un uomo mi ha fotografato mentre dormivo, è da psico"

"Finalmente a New York. Ma iI volo di oggi è stato strano perché mentre dormivo un uomo sulla cinquantina mi è si è avvicinato e ha mi ha fatto delle foto, che è una cosa super maleducata oltre che da psico". Questa la denuncia di Chiara Ferragni su Instagram circa un episodio accaduto sul volo che l'ha condotta a New York City da Milano.

"Per fortuna - continua l'influencer -, il mio amico Fabio che era seduto di fianco a me, in corridoio, ha visto la scena, l'ha preso per la felpa e lo ha rincorso. Lui si è nascosto in bagno per più di un quarto d'ora ma alla fine Fabio, che lo ha aspettato, è riuscito a fargli cancellare le foto che aveva fatto. È stato davvero strano, molto strano".

Chiara Ferragni si trova a New York per la première del suo documentario 'Chiara Ferragni - Unposted', presentato anche al Festival del cinema di Venezia 2019.