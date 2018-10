Milano la fashion blogger Chiara Ferragni candidata all'Ambrogino d'oro ma non è sola

Chiara Ferragni candidata all'Ambrogino d'Oro, la massima onorificenza del comune di Milano. La notizia potrebbe sembrare una buffala ma è vero. La fashion blogger cremonese che ha Milano ha messo radici con il suo Business ma anche con la sua famiglia insieme al milanese Fedez è un esempio di imprenditorialità.

Ma trai candidati per l'ambrogino, secondo quanto è emerso finora - la lista ufficiale delle proposte politiche dovrà essere consegnata entro le 12 di lunedì - ci potrebbe essere anche tutta la band di Elio e le storie tese, come un omaggio della città, ora che si sono sciolti.

Dalla Lega invece ci sarebbe la proposta della discoteca Old Fashion. Il locale, chiuso temporaneamente dal questore di Milano dopo l'accoltellamento di Nicolo Bettarini, figlio di Simona Ventura, è candidato perché in città è una realtà storica e promuove la sana movida milanese. Ora non resta che attendere la consegna e la pubblicazione dei nomi.