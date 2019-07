Milano, via Gioia chiude per oltre un mese: traffico a rischio caos, mezzi Atm deviati

Via Melchiorre Gioia va in ferie. Da sabato 20 luglio al 9 settembre, infatti, una delle arterie più importanti della città chiuderà al traffico per permettere - spiegano dal comune - le operazioni di bonifica da amianto nell'edificio di via Pirelli 39", che lo stesso palazzo Marino ha venduto a marzo per 179 milioni di euro a Coima srl.

"Poiché, come da prassi per motivi di sicurezza, è necessario che vengano eseguite all'interno di un'area compartimentata, da oggi è stato chiuso al traffico veicolare privato e pubblico il tratto di via Melchiorre Gioia che insiste tra via Sassetti/Pirelli e viale Liberazione", ha informato l'amministrazione in una nota, aggiungendo che "cambiano quindi anche i tragitti delle linee dei bus turistici, dei mezzi di soccorso e del trasporto pubblico".

"Ci scusiamo con i cittadini per il disagio - le parole dell'assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici Marco Granelli - ma i lavori sono necessari e urgenti. Verranno svolti su più turni per durare il meno possibile, mentre abbiamo scelto il periodo estivo proprio perché, essendo meno carico di traffico, aiuterà a non congestionare la zona".

Chiusa via Gioia: mezzi Atm deviati

Disagi in arrivo anche per i mezzi Atm. La linea 43 - spiega ancora il comune - "verrà deviata tra via Gioia/Sassetti e piazza principessa Clotilde, passando per viale Monte Santo, via Galilei, via Filzi e via Pirelli. Per la linea N26 i bus in direzione Centrale Fs deviano da viale don Sturzo a via Gioia, passando per viale della Liberazione, via Filzi e via Pirelli. Per la linea notturna NM2, i bus deviano in entrambe le direzioni passando per le stesse vie".

"È stata posizionata la necessaria cartellonistica informativa, a partire dalla circonvallazione esterna, e aperta la preferenziale in via Fabio Filzi nel tratto corrispondente alla chiusura di via Gioia. A partire da lunedì mattina - anticipa palazzo Marino - un servizio di pattuglie della Polizia locale agevolerà lo scorrimento del traffico nella zona".

Il tratto interessato dai lavori verrà riaperto al transito il 1 settembre per quanto riguarda la carreggiata in direzione centro città, e il 9 settembre anche in direzione periferia.