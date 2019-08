Alghe in acqua per "il calore": chiusa la piscina Romano (che era stata appena riaperta)

Da poco aperta e già chiusa. Pit stop forzato per la piscina Romano di via Ampère, la struttura comunale di Milanosport che aveva riaperto i battenti soltanto lo scorso 20 giugno dopo i lavori di riqualificazione durati circa tre mesi.

Negli ultimi giorni i clienti avevano segnalato uno strano colore dell'acqua, tendente al verde, e la stessa Milanosport ha deciso di prendere l'iniziativa tenendo le porte chiuse per le giornate di giovedì 8 e venerdì 9 agosto, spiegando anche cosa è accaduto.

"La piscina Romano resterà chiusa nelle giornate 8 e 9 agosto per interventi volti al ripristino delle condizioni ottimali della vasca - ha scritto la società in un post Facebook -. Gli sbalzi di temperatura e i picchi di calore che si sono registrati in questi giorni hanno favorito la proliferazione di alghe".

I lavori comunque non dovrebbero andare oltre venerdì e già sabato la struttura riaprirà, ha assicurato Milanosport, che si è scusata "per il disagio".

Foto Ig/Johnzucca - La piscina Romano tre giorni fa