Milano, tangenziale allagata: chiusa parte della Est, fiume Lambro sorvegliato

Il maltempo manda nel caos la tangenziale di Milano. Dalla tarda mattinata di mercoledì, infatti, risultano chiuse entrata e uscita Lambrate in direzione Venezia ed entrata e uscita Segrate in direzione Bologna sulla Est.

Stando a quanto comunicato da Serravalle, le uscite e i tratti di strada sono chiusi a causa degli allagamenti dovuti alle forti piogge delle ultime ore.

Proprio i temporali hanno fatto scattare l'allerta per Seveso e Lambro, i cui livelli sono saliti oltre la "soglia di attenzione". "Il torrente Seveso – hanno comunicato telefonicamente attorno alle 11.20 dalla protezione Civile - ha raggiunto la soglia di attenzione. Se vi trovate in zone soggette ad allagamenti, raccomandiamo di proteggere i locali che si trovano al piano strada e di mettere al sicuro le automobili, usando massima prudenza". L'allerta per il fiume Lambro è arrivata attorno alle 12.40.

Squadre di polizia locale e Mm si trovano in strada per gestire l'eventuale emergenza. I ghisa sono presenti anche al parco Lambro per una potenziale evacuazione delle strutture che si trovano nell'area verde.