Frecce tricolori e concerto a Linate: viale Forlanini e uscita tangenziale chiusi per due giorni

Festa dentro l'aeroporto. E, inevitabilmente, qualche disagio fuori. Sabato 12 e domenica 13 ottobre viale Forlanini sarà chiuso al traffico in concomitanza del "Linate Air show", che porterà a Milano l'esibizione delle Frecce tricolori e l'incredibile concerto di mille musicisti, i Subsonica e Manuel Agnelli.

La prefettura, ha informato il comune di Segrate, ha stilato un piano viabilistico "per ridurre al minimo i disagi" perché "a causa dell'elevato afflusso di persone sono previsti" problemi di circolazione in zona.

"Alle ore 8 - ha chiarito l'amministrazione - verrà chiuso viale Forlanini dai tre ponti di Milano in direzione aeroporto e le uscite Linate della Tangenziale Est". Stessa sorte per via Baracca, via Novegro e via Dante, che saranno controllate dalla polizia locale. "In queste strade - ha fatto sapere il comune - potranno transitare solo residenti, esercenti e autorizzati".

La linea ATM 923, invece, terminerà le corse a San Felice. La normale viabilità verrà ripristinata alle ore 24 di sabato e di domenica.