"Adotta un nonno": cibo per cani gratis a chi adotta un animale anziano

Fino al 31 gennaio 2019 continua la campagna '#adottaunnonno', l'iniziativa di Lega Nazionale Difesa del Cane, che consente a tutti coloro che adottano dei cani dai 12 anni in su, presso un rifugio Lndc, di ricevere una fornitura di cibo gratuita per l’intero arco di vita dell’animale.

"Un aiuto prezioso e importante destinato a chi vorrà farsi carico del resto dell’esistenza di un cane non più giovane, ma capace di dare tantissimo amore", appunta l'associazione. '#adottaunnonno' è ormai un appuntamento fisso nato dalla collaborazione di Lndc con un marchio di cibo per animali 'cruelty free'.

"Chiunque abbia adottato un cane adulto - continua la Lega in una nota - può testimoniare che anche loro sono capaci di affezionarsi almeno quanto un cucciolo, o forse anche di più. Anche un 'nonnino' può riservarci un mondo d’affetto, di gratitudine e immensa gioia".

Adottare un cane anziano - come Cocchina (in foto), una cagnetta di un rifugio Lndc in attesa di trovare una famiglia - significa "dare una possibilità di riscatto a chi ne ha più bisogno", scrive Lndc.

Il rifugio della Lega Nazionale per la Difesa del Cane si trova in via Redecesio 5/1 a Segrate ed è aperto tutti i giorni dalle 9:30 alle 12 e dalle 14:30 alle 17 (per info 022137864, 334 8585297).