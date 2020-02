Cigno rischia di essere ucciso dalle auto sulla tangenziale: salvato dagli ausiliari della Teem

Ha rischiato di morire travolto dalle auto sulla tangenziale A58 Teem di Milano,ma fortunatamente per lui — uno splendido esemplare di cigno reale — sono intervenuti gli ausiliari che lo hanno tratto in salvo. È successo nella giornata di martedì 4 febbraio al chilometro 21 in direzione Nord, fra Vizzolo Predabissi e Paullo.

A trarre in salvo l'animale sono stati gli ausiliari della viabilità, allertati da diversi automobilisti. L'animale — un maschio dal piumaggio candido di un’età stimata in cinque anni e del peso di quasi 20 chilogrammi — è stato trasportato al centro recupero animali selvatici dell'oasi Wwf di Vanzago, una sorta di "pronto soccorso" per gli animali selvatici.

Il referto stilato dai veterinari esclude lesioni interne o esterne ma certifica un trauma cranico grave probabilmente superabile nell’arco di un paio di settimane a patto che, nel volgere di tre giorni, il volatile manifesti segni inequivocabili di ripresa.