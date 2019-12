Meno tombe, più prati per la dispersione delle ceneri: come cambieranno i cimiteri di Milano

Le cremazioni aumenteranno del 53% e sono destinate a crescere (del 103%) anche le dispersioni di ceneri, mentre scenderanno del 25% le inumazioni. Sono le previsioni del comune di Milano sui servizi cimiteriali. Tendenze che hanno portato Palazzo Marino a ridisegnare, letteralmente, i cimiteri della città. E il nuovo piano regolatore dei luoghi di sepoltura è stato approvato dal consiglio comunale comunale nella serata di lunedì 9 dicembre con 28 voti favorevoli e 6 astenuti.

Il Piano riguarda gli otto cimiteri cittadini (Maggiore, Monumentale, Bruzzano, Lambrate, Chiaravalle, Greco, Baggio e Muggiano) che insieme coprono un’estensione di circa 148 ettari (di cui 21 ettari di spazi a verde), all’interno dei quali si trovano circa 886mila sepolture.

Gli obiettivi principali sono: innovare le soluzioni tecniche di sepoltura e di destinazione degli spazi (per esempio attraverso la piantumazione di alberi dove è avvenuta la dispersione delle ceneri, cellette ipogee - ovvero manufatti interrati - per la tumulazione dei resti e ceneri) e le modalità di progettazione attraverso il ricorso a forme aperte di concorsi, anche a livello internazionale, per alcune aree); valorizzare gli spazi cimiteriali attraverso iniziative artistico-culturali e di attrattività turistica allo scopo di promuovere la conoscenza del patrimonio artistico, storico e monumentale dei cimiteri cittadini; potenziare e valorizzare il contributo alla biodiversità urbana dei cimiteri attraverso un progetto di riforestazione atto a mitigare la concentrazione e il deposito di inquinanti atmosferici per incrementare i benefici sulla qualità dell’aria.

“Con il nuovo Piano regolatore approvato oggi dal Consiglio Comunale - ha commentato l’assessora ai Servizi Civici Roberta Cocco - adeguiamo il nostro sistema cimiteriale ai cambiamenti della società e della città. Il Piano ha richiesto un lungo iter di lavorazione, ma siamo molto soddisfatti del risultato, che riesce a coniugare valorizzazione del patrimonio artistico e culturale dei nostri cimiteri, ottimizzazione e innovazione degli spazi e attenzione alla creazione e alla cura di nuove aree verdi”.

Il piano regolatore cimiteriale: cos'è

Il Piano Regolatore Cimiteriale è lo strumento attraverso il quale il Comune di Milano stabilisce la pianificazione del proprio sistema cimiteriale in relazione ai fabbisogni di sepoltura, disciplina le scelte dell'Amministrazione e organizza le funzioni cimiteriali. La proposta di aggiornamento del Piano, già elaborata nel corso della precedente consiliatura, è stata attualizzata con il supporto scientifico, culturale e metodologico del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano (Dastu/Polimi).

L’aggiornamento del Piano Regolatore è stato elaborato in base alla valutazione della domanda di sepoltura che, nel corso degli anni, è sempre più orientata alla tumulazione di ceneri a seguito di cremazione, con una conseguente diminuzione dei campi inumativi previsti dal Piano vigente, approvato nel 2000.