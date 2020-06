Coronavirus, riaprono i primi cinema multisala: il ritorno dal 15 giugno

È lunedì 15 giugno la data che tutti i cinefili devono segnare in agenda. Quel giorno a Milano (e non solo) riapriranno i primi cinema multisala.

A tornare in attività, con nuove regole per impedire nuovi contagi, sarà Uci Cinema Bicocca, che riprenderà la proiezioni all'insegna di specifici protocolli di sicurezza, salvaguardia della salute e benessere di pubblico e personale.

Le misure sull'obbligo di mantenere almeno un metro di distanza dalle altre persone porteranno limitazioni nel numero di posti disponibili per ogni spettacolo: alcune delle poltrone tra gli spettatori dovrannno rimanere sempre vuote.

"Sono state inoltre adottate misure speciali - si legge in una nota di Uci - affinché il percorso all’interno del cinema possa avvenire senza alcun tipo di contatto diretto e infine sono state potenziate le procedure di pulizia, con interventi più regolari. Tra i film i programma le prossime settime Parasite, Joker, Tolo Tolo, The Grudge, Dark Water, Richard Jewell, Cena con Delitto, Bad Boys for Life, 1917, Odio l'estate e Jumanji: The Next Level.

