Il record di Milano: è la città più cara al mondo per un weekend romantico, quanto si spende

Una qualità della vita alta, ma non troppo. Trasporti e cappuccini a prezzi decisamente accessibili. Ma weekend romantici a cifre da capogiro. È questo il ritratto di Milano tracciato da Deutsche Bank, che con il suo rapporto annuale "Mapping the world's prices" ha analizzato prezzi e vita in cinquantasei grandi città nel mondo rilevanti per il mercato finanziario.

La classifica sulla qualità della vita non premia Milano, che si piazza soltanto 35esima, comunque quattro posizione più in alto di Roma. La migliore al mondo è Zurigo, mentre Lagos è ultima.

C'è una graduatoria in cui, però, Milano domina: quella sul costo per un weekend romantico per due persone, che fa del capoluogo meneghino la città più costosa al mondo. Sotto la Madonnina si spendono - stando al report - 2.706 euro per, questa la definizione di weekend romantico data da Deutsche Bank, "due notti in un hotel cinque stelle, due pranzi in un pub e due cene in un ristorante, il noleggio di un'auto, due birre, quattro litri di acqua e un po' di shopping".

Milano è invece ultima per il costo del cappuccino - che è quindi tra i più economici del mondo - e 25esima per il costo dell'affitto mensile di una casa con due camere da letto, che si attesta attorno ai 1.400 euro.

Bene il costo del trasporto - 38esima, con 37,90 euro di spesa media al mese -, ma abbastanza male per il salario, con il capoluogo che si ferma al 31esimo posto, con una stima 1.721 euro al mese.