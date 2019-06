Piccola civetta incapace di volare trovata sul marciapiede: il salvataggio

Una piccola civetta è stata trovata su un marciapiede di Milano. È accaduto nella mattinata di venerdì 21 giugno in zona Vigentino. L'animale non era in grado di volare e per questo i poliziotti l'hanno recuperata e portata al sicuro.

La civettina è stata trovata nelle vicinanza degli uffici di polizia di via Chopin, dove gli agenti che erano appena usciti per prestare servizio l'hanno individuata sul marciapiede e si sono accorti che non era in grado di volare. A quel punto, dopo averla messa in sicurezza, se ne sono presi cura e l'hanno portata al centro di recupero di fauna selvatica a Magenta, dove il personale si è subito attivato per assicurarsi sulle sue condizioni di salute.