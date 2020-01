Milano, una vita fermi in auto: è la settima città al mondo per ore passate bloccati nel traffico

Tutti fermi. Tutti bloccati. Tutti immobili. Milano è la settima città al mondo per ore che i cittadini buttano, letteralmente, paralizzati nel traffico. A certificarlo, a metterlo nero su bianco, è la "Global card scorecard di Inrix", una analisi sulla mobilità e sulla congestione urbana che esaminato la situazione in oltre duecento città in trentotto Paesi.

Nella classifica globale la città della Madonnina si piazza al ventisettesimo posto, guadagnando - si fa per dire - tre posizioni rispetto alla graduatoria dello scorso anno. Ma il vero record, negativo, arriva dal conteggio delle ore che gli automobilisti buttano nel traffico, anche a causa di stato delle strade e numero dei veicoli in giro.

In quel caso Milano è addirittura la settima città di tutto il Globo, con 226 ore sprecate all'anno. Peggio ancora, in Italia, fa Roma che si prende il secondo gradino del podio - dietro soltanto a Bogotà - con 254 ore.

"C'è un altro inquinante che riduce la qualità della vita delle persone oltre allo smog, sono le ore perse nel traffico da ogni cittadino e Roma e Milano sono tra le città nel mondo con il maggior numero di ore perse per ogni cittadino nel traffico", spiega il coordinatore nazionale dei Verdi Angelo Bonelli, commentando i dati.

"La quantità di auto circolanti in Italia - aggiunge - è tra le più alte d'Europa e questa è anche una causa dell'emergenza sanitaria rappresentata dal superamento dei limiti di legge di Pm10 e 2.5 e i sindaci devono affrontare questo problema contestualmente alla trasformazione delle città a misura di trasporto pubblico. Il sindaco Sala e il sindaco Raggi affrontino con determinazione l'emergenza sanitaria dello smog riducendo drasticamente il traffico privato nelle città e non affrontino il problema solo quando assistiamo al superamento dei limiti di legge", conclude Bonelli.