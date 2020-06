Università, Politecnico di Milano al 137° posto al mondo e primo ateneo in Italia: la classifica

Il Politecnico di Milano guadagna 12 posizioni rispetto all'anno precedente e si piazza al 137° posto al mondo nella Qs World University Rankings 2021. Il PoliMi si mantiene saldamente in vetta tra gli atenei italiani.

In una nota l’ateneo milanese riferisce che il risultato è frutto di un cammino costante iniziato nel 2014, anno a partire dal quale ha guadagnato 93 posizioni senza mai retrocedere. L’ateneo sottolinea inoltre di entrare a far parte quest’anno del 12% delle istituzioni universitarie eccellenti a livello mondiale.

Il Politecnico nella classifica mondiale delle migliori università

In dettaglio, secondo l’indicatore specifico dell’Academic Reputation, l’Ateneo si situa al 97° posto (119° lo scorso anno). Sempre ottimo l’Employer Reputation che lo vede alla 70° posizione, confermando la qualità dei laureati come proprio punto di forza. Stabile la classifica nell’indicatore Citation per Faculty, che misura le citazioni nelle pubblicazioni scientifiche indicizzate dalla banca dati bibliometrica Scopus/Elsevier rispetto al numero di docenti e ricercatori: il Politecnico di Milano conferma la 164° posizione dell’edizione precedente.

“I risultati del ranking mondiale QS – ha commentato il rettore Ferruccio Resta – arrivano in un momento di grande sfida per il Politecnico di Milano. Negli ultimi mesi, nonostante l’emergenza sanitaria, siamo riusciti a garantire da subito l’intera offerta formativa da remoto e ora anche le attività di ricerca hanno ripreso vita nei laboratori. Con il prossimo anno accademico il Politecnico ripartirà in presenza, garantendo però la didattica online agli studenti che ancora non riescono a raggiungere l’ateneo”.

“Stiamo lavorando affinché l’esperienza acquisita ci consenta di proporre nuove esperienze ai nostri futuri studenti. È questo spirito tenace che ci consente di essere al pari delle migliori realtà all’estero: internazionali a Milano, italiani nel mondo. Questo il nostro obiettivo” ha concluso.

La classifica delle altre università di Milano

L'Università Statale di Milano si posiziona nella pozione 301. Al posto 392 si piazza l'Università Vita Salute San Raffaele. L'Università Cattolica tra le caselle 511 e la 520. L'Università di Bicocca tra la 521 e la 530.