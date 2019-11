Il 'make over' di Lorenteggio: cittadini e volontari al lavoro per portare colore nel quartiere

Una giornata di 'maquillage' a Lorenteggio. È questo in sintesi il programma dell'iniziativa 'Prendiamoci cura della nostra città, che sabato 9 novembre coinvolgerà decine di volontari per l'attività di cleaning nei cortili degli stabili Aler di via Odazio 6 e via degli Apuli 2.

Anche Stefano Bolognini, assessore della Regione Lombardia con delega alle Politiche sociali, abitative e Disabilità aiuterà i cittadini nell'opera di 'ringiovanimento' delle pareti delle scale delle loro case. "Sarà un'iniziativa simpatica e divertente - anticipa l'assessore - che porterà luci e colori nel quartiere e aiuterà i cittadini e le associazioni ad amarlo ancora di piu'".

Il cleaning day inizierà alle 9, l'appuntamento è in via Odazio 6. Chiunque lo vorrà potrà dare il suo contributo sino alle ore 16. L'iniziativa è stata organizzata dai residenti del quartiere Lorenteggio, insieme a Regione Lombardia, Aler Milano e all'associazione Retake Milano onlus, e si ispira allo slogan: "Il bene comune non è solo un diritto ma anche il dovere di rispettarlo".

"Sabato - afferma l'assessore Bolognini -, sarò presente in via Odazio 6, per tinteggiare i muri interni delle scale dei condomini interessati, insieme all'Associazione Retake, ad Aler e ai tanti volontari iscritti a questa splendida iniziativa. Si tratterà di un momento prezioso per il quartiere Lorenteggio dove i residenti, che hanno espresso la volontà di poter collaborare al fine di migliorare il luogo in cui vivono con i propri cari, si renderanno parte attiva quali volontari".