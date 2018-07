Nove ore a 35 gradi per l'apertura ufficiale del nuovo Apple store

E' prevista per le 17 di giovedì 26 luglio l'apertura ufficiale dell'attesissimo Apple Store di piazza del Liberty a Milano, di cui si è tenuta l'apertura in anteprima - riservata alla stampa - il 24 luglio. Nel frattempo, per due giorni la piazza, la scalinata e la fontana sono rimaste aperte e fruibili per tutti.

E già dal mattino di giovedì si sono viste code di persone in attesa di entrare - alle 17 - nel nuovissimo negozio Apple del centro di Milano (il primo), oppure semplici curiosi che si aggiravano per la scalinata e la fontana di cristallo. Tutit gli ingressi della piazza sono stati chiusi e ai varchi ci sono uomini della sicurezza con i metal detector per controllare chiunque entri.

Sul posto sono presenti anche i carabinieri e la polizia locale: nessun rischio di incidenti, ovviamente, ma semplice misura di prevenzione. Fino alle 17, quando finalmente le porte dell'"anfiteatro" di Apple apriranno i battenti.

Tutti i milanesi sono incuriositi e attratti dall'opera dell'archistar Norman Foster, i cui lavori di realizzazione sono durati oltre un anno mentre Apple ne ha impiegati quattro per scegliere la location.

Gli spazi

I nuovi spazi milanesi della Mela — ricavati nel luogo che per anni sono stati la sede del Cinema Apollo — portano la firma dello studio dell'archistar Norman Foster e sorgono completamente sottoterra, come lo Store sulla Quinta Strada a New York. E sembra un negozio scavato nella pietra; pareti e pavimento sono rivestite con lo stesso materiale (Beola fiammata), ma tagliato in due modi differenti: verticale per le pareti, orizzontale per il pavimento. "L'idea — ha spiegato Stefan Behling, Senior Executive Partner dello studio Foster — è quello di un negozio che è letteralmente inserito nella Piazza". E il soffitto dello Store è l'anfiteatro, largo quasi come l'intero spiazzo, che scende dolcemente verso una cascata d'acqua. Le scale d'accesso, invece, sono circondate da una seconda struttura vetrata – con due "discese" d’acqua ai lati – e di fianco ai gradoni dell’anfiteatro. Proprio la parete vetrata a lato si trasformerà nello schermo del cinema.

Il negozio è il cuore dell'Apple Store: 600 metri quadrati "divisi" attraverso una griglia: cinque corridoi per quattro file, dove i divisori sono i classici tavoli di legno chiaro sui quali sono esposti i prodotti di Cupertino, iPhone, iPad, Macintosh; ma ci sono anche tavoli sui quali si può imparare a utilizzare i gadget. Oltre al negozio c'è un altro spazio "nascosto" di circa 350 metri quadrati dedicato a magazzino, uffici e spazi per i dipendenti.