Code e disagi in tribunale a Milano: un guasto tecnico ha mandato in tilt alcuni degli ingressi

Un martedì mattina particolare all'esterno del tribunale di Milano. Code e disagi per via della chiusura "per motivi tecnici" degli ingressi di corso di Porta Vittoria e di via Manara. In tanti hanno atteso per diversi minuti, in fila, fuori dalle entrate di via Freguglia e di via San Barnaba, i due dei quattro ingressi che sono rimasti aperti.

Code davanti al tribunale di Milano

A Palazzo sono intervenuti, senza successo, anche i vigili del fuoco per risolvere il problema alla cancellata davanti al varco principale della cittadella della giustizia, in cima alla scalinata principale del Tribunale milanese di corso di porta vittoria.

La Procura generale ha comunicato nel primo pomeriggio che "si sta provando a risolvere la situazione. Speriamo di tornare alla normalità entro pochi giorni".