Chi ha vinto il concorso Mini di Esselunga? Ecco i numeri e i codici vincenti

Milano baciata dalla fortuna. Trentadue clienti milanesi sono riusciti a portarsi a casa una delle 100 Mini One messe in palio con il concorso a premi di Natale di Esselunga riservato ai titolari di carta Fidaty.

Nella giornata di martedì 14 gennaio sono stati sorteggiati 100 codici stampati sul retro degli scontrini emessi dalla catena di supermercati da giovedì 12 dicembre fino a San Silvestro. L'estrazione è avvenuta alla presenza di un funzionario delegato della Camera di Commercio di Milano, ha spiegato la società.

Come verranno avvisati i vincitori

Tutti i codici sono stampati sul retro degli scontrini ma non c'è alcun problema per i clienti che hanno perso i tagliandi: sono presenti anche nella sezione "Concorso di Natale" dell'area My Esselunga.

I vincitori, ha spiegato la società, saranno informati con una raccomandata utilizzando i dati anagrafici presenti all'interno degli archivi informatici di Esselunga e rilasciati dai titolari al momento della sottoscrizione del modulo di adesione della Carta Fìdaty o nei successivi aggiornamenti; possono ritirare il premio entro il 14 luglio 2020.

Codici Mini vincenti: l'elenco completo