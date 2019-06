Human Technopole, siglato l'accordo con la Statale di Milano: i due istituti collaboreranno

Collaborazioni in ambito scientifico e formativo, ma anche nell'utilizzo dei laboratori e per lo sviluppo di progetti di ricerca e programmi in ambiti di comune interesse. In una parola sola: sinergia. È la parola chiave dell'accordo quadro che regolerà la collaborazione tra Università Statale di Milano e Human Technopole nei prossimi anni, documento siglato nella giornata di mercoledì 12 giugno dal rettore dell'Università, Elio Franzini, e il presidente di Human Technopole Marco Simoni.

"La collaborazione tra università Statale e Human Technopole, nella grande varietà degli ambiti di comune interesse, in particolare nel campo delle life sciences - ha commentato il rettore della Statale Elio Franzini - consentirà sinergie ed opportunità strategiche per entrambe le istituzioni, valorizzandone il potenziale nella ricerca scientifica e nella formazione, nello sviluppo di reti e progetti internazionali, nell'innovazione tecnologica e nella diffusione della cultura scientifica".

"Siamo felici di partire da Milano e dall'Università Statale con il primo di una serie di accordi che intendiamo stringere con diverse università italiane per favorire lo scambio di informazioni e risorse e creare opportunità di sviluppo reciproco - ha sottolineato Simoni - Human Technopole vuole essere un istituto aperto a collaborazioni con università, ospedali, enti ed istituzioni. Per arricchire e portare ulteriore valore aggiunto ad un ecosistema, quello della ricerca italiana, già molto avanzato".