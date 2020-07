Da Pescara a Milano per superare la balbuzie. La storia di Aurora

«Mi chiamo Aurora, ho 8 anni e mezzo e vengo da un paesino vicino a Pescara, in Abruzzo. Il mio hobby è praticare MMA (arti marziali) e andare sui pattini».

Aurora parla spedita e sicura, oggi, ma fino a poco tempo fa non era così. Con la sua fatica, la balbuzie, ci convive dall’età di 3 anni. «Non potevo parlare subito, mi dovevo ogni volta stoppare. Balbettavo, parlavo troppo lentamente e questo mi disturbava perché non potevo parlare con gli amici e con le maestre».

Rosanna, la mamma, ricorda perfettamente quando Aurora ha iniziato a balbettare.

«Aurora è stata una bambina che ha iniziato a parlare molto presto e parlava anche correttamente. Intorno a due anni e mezzo, poco prima dell’ingresso nella scuola dell’infanzia ha iniziato con degli episodi sporadici, aveva difficoltà con alcune parole. Mi ricordo benissimo la parola “coniglio”, non riusciva proprio a dirla. Il problema si è accentuato con l’ingresso a scuola. Il primo anno della scuola dell’infanzia, con le maestre nuove, situazione e amici nuovi, era il primo distacco che aveva effettivo da casa. Da lì in poi è cominciato un peggioramento, sempre di più, sempre più evidente. Le maestre me lo ribadivano sempre. Ogni volta che c’erano degli incontri scuola-famiglia, la maestra mi faceva presente questo problema. Sinceramente mi sentivo sofferente per questa cosa. Ero tesa perché vedevo che la bambina voleva esprimersi, voleva dire tutto ciò che pensava e che faceva a scuola. Però poi notavo che si frenava perché aveva difficoltà nell’esporre i suoi pensieri».

Quando la balbuzie rappresentava un limite per Aurora?

«Sicuramente nel momento di socializzare con i suoi coetanei. Entrava nel gruppo ma comunque non esponeva mai la sua idea, non proponeva mai un gioco. Lei era sempre quella che accettava passivamente ciò che le dicevano e facevano gli altri. Anche se a lei non stava bene qualcosa, pur di non parlare annuiva e basta».

Quando la balbuzie di Aurora ha cominciato a preoccuparti?

«Ne ho parlato innanzi tutto con la sua pediatra. Il consiglio che mi ha dato è stato di aspettare e vedere come si sarebbe evoluta perché è vero che tante balbuzie poi passano con il tempo. Il tempo passava ma comunque la situazione non migliorava, anzi andava a peggiorare.

Dopo i tre anni di scuola dell’infanzia, all’ingresso nella scuola primaria le maestre erano concordi, era una bambina attenta, intuitiva, però quando veniva chiamata le sue risposte erano sempre brevi e concise».

Aurora intraprende un percorso di riabilitazione presso Vivavoce, centro specializzato nella cura dei disturbi del linguaggio e della voce ed eccellenza per il trattamento della balbuzie. Dopo un colloquio valutativo e informativo gratuito, la trasferta, per frequentare il corso intensivo di 5 giorni presso il poliambulatorio di via Pergolesi, zona Stazione Centrale. Qui Aurora conosce tanti bambini con la sua stessa fatica, seguiti presso il centro da un team di professionisti formati secondo il MRM-S (Muscarà Rehabilitation Method for Stuttering), metodo riabilitativo scientificamente dimostrato, ideato da Giovanni Muscarà, fondatore di Vivavoce ed ex balbuziente.

Cosa è cambiato dopo il percorso di riabilitazione in Vivavoce?

«La vita è cambiata, ovviamente in positivo. Siamo tutti più sereni. Prima anche non volendo ero agitata ed ansiosa perché mi dispiaceva vedere questa bambina che non riusciva a interagire come volesse con gli amici e le altre persone. Invece, adesso Aurora è cambiata, naturalmente in positivo, si è aperta tantissimo. Abbiamo visto i risultati anche a livello scolastico, soprattutto nelle interrogazioni orali, la differenza si vede nei voti, in ciò che dicono le maestre. Io vedo anche da mamma quando vado a fare la spesa: lei vuole sempre domandare mentre prima stava nascosta dietro di me, in silenzio a guardare per terra. Aurora adesso è sbocciata».

Cosa consiglieresti ai genitori di bambini che balbettano?

«L’unica cosa che dico è che l’impegno non è solo del bambino ma è anche da parte della famiglia. Il bambino durante il corso impara tantissimo, ma ha bisogno del sostegno di tutta la famiglia. Diversamente, tutti i sacrifici fatti in quelle due settimane andranno persi nel giro di pochissimo perché il bambino non viene corretto e non viene aiutato. Il bambino va sempre incoraggiato anche se il corso è impegnativo. I risultati si vedranno nel giro di pochissimo». E se chiedete ad Aurora qual è la sua più grande conquista non ha dubbi: «Mi hanno insegnato a parlare bene». Finalmente.