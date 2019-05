Blackout informatico per il comune: niente internet, stop a documenti e tessere elettorali

Palazzo Marino senza internet. Da sabato mattina, infatti, disagi vengono segnalati praticamente in tutti gli uffici anagrafici della città, che non riescono ad accedere ai servizi informatici per gestire l'emissione di carte d'identità e certificati elettorali.

I primi disagi, stando a quanto segnalato da alcuni lettori, sono stati riscontrati nella sede di via Oglio del Municipio 4 - proprio per problemi di connessione e sembra anche di linea telefonica - e si sono poi estesi a cascata su tutti gli altri uffici.

"Per un problema tecnico - ha chiarito in mattinata palazzo Marino con una nota ufficiale - le delegazioni anagrafiche non possono rilasciare carte d'identità e certificati elettorali. I cittadini sono invitati a non recarsi negli uffici dell'Anagrafe e attendere successive comunicazioni che saranno fornite nel corso delle giornata".

"Il Comune - hanno assicurato dall'amministrazione - è in contatto col fornitore per risolvere il problema e ripristinare i servizi". E domenica, tra meno di 24 ore, c'è la chiamata alle urne per le elezioni europee.