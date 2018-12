I migliori concerti da non perdere nel 2019

Quali saranno i migliori concerti a Milano nel 2019? Il nuovo anno deve ancora iniziare, ma per chi ama la musica da vivo è già tempo di farsi un'idea sugli spettacoli da mettere in agenda. Ecco le prossime date live imperdibili divise per location.

Mediolanum Forum di Assago

Si parte con Calcutta, che il 20 e il 21 gennaio presenta il nuovo disco 'Evergreen' (biglietti da 29 euro); il 2 febbraio, poi, è Cosmo ad esibirsi (biglietti da 27 euro); il 6 febbraio Massive Attack propone un nuovo show (da 49 euro); il 18 e il 19 febbraio i Subsonica presentano 'Bottiglie rotte' (da 34 euro); mentre il 26 febbraio sul palco c'è Emma Marrone (da 35 euro).

Il 1° marzo si continua con Gazzelle (da 23 euro); il 5, 6, 8 e 9 marzo sono consacrati al live di Eros Ramazzotti (da 46 euro); il 10 marzo, l'1 e il 2 aprile canta Alessandra Amoroso (da 25 euro); il 16 marzo Gué Pequeno (da 34 euro); il 26 marzo Le Vibrazioni (da 29 euro); il 29 marzo Antonello Venditti (da 30 euro); il 30 marzo Salmo (da 38 euro).

Il 3 aprile suona Dave Matthews Band (da 40 euro); il 5 aprile Irama (da 28 euro); il 6, 15 aprile e il 14 maggio The Giornalisti; l'8 aprile Fedez; il 12 e 13 aprile Claudio Baglioni; il 27 aprile Sfera Ebbasta; il 29 aprile Mumford And Sons.

L'1, il 2 e il 4 maggio sale sul palco Marco Mengoni (da 41 euro); il 6 maggio Giorgia (da 32 euro); l'8 e il 16 maggio Ultimo; il 9 maggio Alvaro Soler; il 10 maggio Mark Knopfler; l'11 maggio Lenny Kravitz (da 80 euro); il 13 maggio Raf e Tozzi; il 17 maggio George Ezra (da 34 euro).

Il 17 giugno si esibisce Phil Collins (da 100 euro); il 19 giugno Def Leppard. Il 23 e 24 settembre Michael Bublé; il 26 ottobre Fabrizio Moro; il 22 novembre Daniele Silvestri.

Stadio di San Siro

L'1, il 2, il 6 e il 7 giugno sono dedicati ai live di Vasco Rossi; mentre il 19 giugno canta Ed Shereen. Il 12 luglio invece è attesa la tappa di Simulation Theory World Tour 2019 di Muse.

Ippodromo di San Siro

L'8 maggio nell'ambito di Milano Summer Festival suona Metallica; il 2 luglio Kiss; e il 17 luglio Ben Harper.

Fabrique

Ad aprire il 2019 del locale Benji e Fede l'1 febbraio (da 34 euro); Dark Polo Gang suona il 9 febbraio (da 29 euro); Snow Patrol l'11 febbraio. CNCO si esibisce il 7 marzo; Paul Kalkbrenner il 16 marzo (da 25 euro); Maneskin il 24 marzo e 7, 9, 10 aprile (sold out); Baby K il 28 marzo; Tokio Hotel il 7 maggio.

Alcatraz

Il 12 gennaio salgono sul palco i Finley (da 10 euro); il 17 gennaio Willie Peyote (da 15 euro); il 24 gennaio Boomdabash (da 20 euro); il 3 febbraio Good Charlotte; il 20 marzo Canova; il 16 aprile Tre Allegri Ragazzi Morti; il 18 aprile Beirut.