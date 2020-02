Da Vasco Rossi agli Aerosmith: ecco gli ultimi concerti nell'area Mind-Expo

L'estate del 2020 sarà una specie di "svolta" per Mind, ovvero l'area di Expo 2015. Successivamente incomincerà la fase due del progetto che trasformerà l'area in un parco dell'innovazione e della scienza, con le facoltà scientifiche della Statale, il nuovo ospedale Galeazzi e le presenze private.

E per l'ultima volta potranno essere organizzati concerti: sono già state calendarizzate le date, dagli Aerosmith a Vasco Rossi. Una "chiusura" in grande stile, insomma. Ad iniziare, però, i Korn e i System of a Down, il 12 giugno 2020, mentre gli Aerosmith suoneranno il 13 e i Foo Fighters il 14. Poi Vasco il 15 giugno. Un mese dopo, il 17 luglio, è prevista l'esibizione di Billie Eilish. Il "cartellone" previsto da Live Nation è di prim'ordine.

Il palco sarà realizzato nella zona dell'ex padiglione del Giappone, un punto in cui nel 2021 si comincerà la costruzione della sede delle facoltà scientifiche della Statale. Come a dire che non ci sarà più spazio per musica e concerti. Uno dei "tasselli" della parte pubblica del nuovo parco dell'innovazione, insieme al centro di ricerca Human Technopole, che si completerà nel 2024, e appunto al nuovo Galeazzi.

La fase due: tutti i dettagli

La fase due deliberata da Palazzo Marino prevede appunto questi tasselli, ma anche un parco di 650 mila metri quadrati (più della metà della superficie totale) che si dipanerà lungo il Cardo e il Decumano con aree dedicate allo sport, all’acqua e al cibo e si porrà in continuità con i parchi di Cascina Merlata e Farini. Sarà inoltre realizzata una fermata della Circle Line, aggiuntiva rispetto a quella già prevista a Stephenson nell’ambito dell’Accordo di Programma Scali Ferroviari.

«Mind rappresenta una nuova eccellenza a livello internazionale e un tassello importante per Milano 2030 – dichiara l’assessore all’Urbanistica Pierfrancesco Maran -. Da un lato porterà un polo scientifico di ricerca e incontro tra il sistema pubblico e quello delle imprese, dall’altro un grande parco a disposizione di cittadini, studenti, lavoratori e ricercatori. Infine contribuirà a migliorare l’efficienza del trasporto pubblico della città, grazie alla realizzazione della fermata per la Circle Line».Oltre alle tre grandi funzioni pubbliche (human technopole, Galeazzi e Statale), che si insedieranno su 317.000 metri quadrati di superficie lorda di pavimentazione, il Piano destina 90.000 metri quadrati alla funzione residenziale, 15.000 metri quadrati al ricettivo, 30.250 metri quadrati al produttivo, 305.000 metri quadrati al terziario e direzionale, 35.000 metri quadrati al commerciale con esercizi di vicinato e medie strutture di vendita. Non meno di 30.000 metri quadrati di housing sociale, anche nella forma di residenza universitaria.