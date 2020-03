Concerto in streaming mondiale di Andrea Bocelli nel Duomo di Milano: appuntamento a Pasqua

Un grande concerto per esorcizzare la paura da Coronavirus e per dare un messaggio di speranza ai milanesi, agli italiani, a tutto il mondo. L'idea è venuta al sindaco di Milano Beppe Sala, che l'ha rivelata venerdì mattina. Sarà, naturalmente, un concerto in streaming, ma cantato dal vivo, in un luogo simbolico (il Duomo) e in un giorno altrettanto e più simbolico (quello di Pasqua).

Sarà Andrea Bocelli a esibirsi. «Ieri mattina l'ho chiamato e l'ho invitato, in accordo con la chiesa milanese, a venire in Duomo a Milano il giorno di Pasqua», ha spiegato il sindaco nel suo quotidiano video messaggio dall'ufficio di Palazzo Marino. «Bocelli farà un concerto con musiche sacre che sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo. Sarà solo e ovviamente non avrà pubblico», ha aggiunto Sala.

La cultura non si ferma: eventi in streaming

Dal 23 febbraio la fruizione della cultura è praticamente ferma. Per alcuni giorni era stato possibile accedere a mostre e musei, rispettando le distanze di sicurezza, ma poi i nuovi decreti hanno chiuso tutto: cinema, musei, spettacoli dal vivo completamente off limits, peraltro con gravissimi danni a tutti coloro che lavorano nel settore, in nome, ovviamente, del bene superiore della salute di tutti. A Milano e nel resto del Paese si sono quindi moltiplicate le iniziative in streaming, talvolta (come la Cineteca di Milano) con la visione di interi documenti, talatra (come per diversi musei) con lezioni e percorsi online.