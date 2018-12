Concerto di Capodanno in Duomo: numero chiuso in piazza, spray al peperoncino vietato

Festa sì, ma all'insegna dei controlli e della prevenzione. È pronto il piano sicurezza per il concerto di capodanno in piazza Duomo, dove - il prossimo 31 dicembre - ci sarà lo show firmato da Francesco Gabbani per salutare al meglio il nuovo anno.

Come nel 2017, la piazza sarà a numero chiuso - ventimila le persone che potranno entrare - e l'accesso in Duomo sarà regolato da nove varchi, che saranno presidiati da forze dell'ordine e vigilantes con i metal detector.

Nella "zona rossa" - per decisione della Prefettura - sarà vietato portare bottiglie di vetro, lattine, fuochi d'artificio o petardi. Per la prima volta sarà off limits anche lo spray al peperoncino. La decisione - è chiaro - arriva dopo la strage di Corinaldo, dove sei persone sono morte nel fuggiti fuggi in una discoteca originato proprio da qualcuno che aveva spruzzato lo spray.

Tutta la zona attorno al Duomo sarà tenuta sotto controllo da carabinieri e poliziotti, che opereranno anche in borghese.