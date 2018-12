Concerto di Natale sull'acqua: in migliaia per assistere al magico spettacolo

Migliaia di persone hanno assistito al Concerto di Natale sull'Acqua, l'iniziativa giunta alla terza edizione, organizzata dalla Canottieri San Cristoforo. Lo scorso sabato in moltissimi sono scesi in acqua approfittando delle imbarcazioni messe a disposizione dall'associazione: canoe, kayak, 'dragon boat, 'stand up paddle', barche da canottaggio e voga veneta.

Ad esibirsi sono stati il tenore Alessandro Veletta e la cantante pop Valentina Londino, che hanno cantato a bordo di una canoa dotata di impianto di amplificazione. La folla accorsa per assistere all'esibizione li ha applauditi dalle sponte dei Navigli.

Quello che si è svolto è stato "un evento memorabile e unico al mondo", ha scritto Simone Lunghi di Angeli dei Navigli, che ha voluto sottolineare come l'evento Facebook della manifestazione abbia "destato talmente tanto interesse da superare il milione di contatti, con decine di migliaia di 'parteciperò' inseriti".