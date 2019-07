Concerto Laura Pausini e Biagio Antonacci, metro fino a tardi: tutte le info

Metro aperte fino a tardi. Succederà giovedì 4 e venerdì 5 luglio in occasione del concerto di Laura Pausini e Biagio Antonacci a San Siro. Ad annunciarlo su Twitter Atm, che specifica come la linea rossa (M1), e quella lilla (M5) chiuderanno più tardi per consentire agli spettatori di tornare a casa dopo gli spettacoli.

Corse potenziate

In particolare, gli ultimi treni della M5 partiranno dai capolinea all'1:30; dopo le 00:20, invece, i treni della M1, viaggeranno solo da Lotto per Sesto e non al contrario, con l'ultima partenza da Lotto all’1:50. "Dopo il normale orario di chiusura della M1 - annota Atm - non c’è servizio tra Lotto e Rho Fieramilano. Ultimo treno in partenza da Lotto per Molino Dorino alle 00:42".

Il 4 e 5 luglio M1 e M5 chiudono più tardi per Laura e Biagio in concerto a San Siro. Ultimi treni M5 dai capolinea all'1:30. Dopo le 00:20, i treni M1 viaggiano solo da Lotto per Sesto e non al contrario. Ultima partenza da Lotto all’1:50. Info: https://t.co/TAjYv1Io6i #LB2019 pic.twitter.com/ERlqdbjuki — ATM (@atm_informa) 1 luglio 2019

Per facilitare l’uscita dallo stadio dei fan alla fine del concerto, inoltre, su disposizione della Questura, le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta verranno chiuse. In alternativa sarà possibile utilizzare la stazione M5 di San Siro Stadio o raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto (a 10/15 minuti a piedi). Sempre in occasione dei live, i parcheggi di Molino Dorino, Lampugnano e Bisceglie resteranno aperti fino alle 2:30 di notte e un servizio navetta li collegherà con lo stadio.

Biglietti integrati

I ticket del concerto acquistati in prevendita includono un biglietto giornaliero Atm, che sarà ritirabile ai distributori automatici delle stazioni della metropolitana (all'interno dell’area urbana). "Per ritirare il biglietto - spiega l'Azienda di trasporti milanese - selezionate 'Biglietti con codice PIN/PNR' sulla schermata iniziale, selezionate la voce 'biglietto concerto', digitate il codice alfanumerico di 16 caratteri (sigillo fiscale) stampato sul biglietto del concerto".

Linee di superficie

Le linee 16 e 90/91 verranno potenziate con vetture aggiuntive. In programma alcune modifiche alla circolazione (qui l'elenco completo).