Concerti Vasco Rossi a San Siro: metro' chiude più tardi, tutte le informazioni

È tutto pronto per i sei concerti di Vasco Rossi allo stadio San Siro di Milano. E Atm ha previsto un servizio straordinario per facilitare gli spostamenti dei fan con i mezzi pubblici, da e per lo stadio di San Siro nei giorni 1, 2, 6, 7, 11 e 12 giugno.

La Rossa e la Lilla chiudono più tardi

Nelle serate dei concerti le linee M1 e M5 restano aperte oltre il normale orario di servizio, con treni aggiuntivi diretti verso il centro città.

•M1: ultimo treno da Lotto verso Sesto FS alle ore 1:20

•M5: ultimo treno da San Siro Stadio verso Bignami alle ore 1:00

Ippodromo e Segesta chiuse a fine concerti

Per facilitare l’uscita dallo stadio dei fan alla fine dei concerti, su disposizione della Questura chiuderemo le stazioni M5 di San Siro Ippodromo e Segesta. In alternativa usate la stazione M5 di San Siro Stadio o raggiungere a piedi la stazione M1 di Lotto in 10/15 minuti.

Parcheggi aperti fino alle 2 + navette speciali

I parcheggi di Molino Dorino, Lampugnano e Bisceglie prolungano l’orario di apertura fino alle 2 di notte. Un servizio navetta collega i parcheggi di Lampugnano e Bisceglie e lo stadio.

Interscambio tra M1, M5 e i bus notturni

Per proseguire il vostro viaggio, potete scendere in diverse stazioni delle linee M1 e M5 e cambiare con i bus delle linee notturne (qui l’elenco di tutte le linee).

Se prendete la M1 scendete a:

-Conciliazione per cambiare con la linea N25/26

-Cadorna per cambiare con la linea sostitutiva NM2 e la N25/26

-Duomo per cambiare con la linea sostitutiva NM3

-Lima per cambiare con la linea N25/26

-Loreto per cambiare con la linea sostitutiva NM2

Se prendete la M5 scendete a:

-Lotto per cambiare con la filovia N90/91

-Garibaldi per cambiare con la linea sostitutiva NM2

-Zara per cambiare con la linea sostitutiva NM3 e la N90/91

Biglietti integrati concerto + mezzi Atm

I biglietti del concerto acquistati in prevendita includono un biglietto giornaliero Atm. Il biglietto si ritira ai distributori automatici delle stazioni della metropolitana (quelle che si trovano nell’area urbana).

Per ritirare il biglietto:

•selezionate “Biglietti con codice PIN/PNR” sulla schermata iniziale

•selezionate la voce “biglietto concerto”

•digitate il codice alfanumerico di 16 caratteri stampato sul biglietto del concerto

Il biglietto è valido solo sulla rete urbana Atm nella giornata del concerto, dalla prima convalida fino al termine del servizio.

Biglietti per la metropolitana: meglio con carte contactless

Potete fare il biglietto della metropolitana direttamente al tornello con una carta contactless. Basta avvicinare la carta al tornello della stazione di partenza per entrare e avvicinarla al tornello della stazione di arrivo per uscire. Non serve registrarsi al servizio, neanche la prima volta. Il sistema calcolerà automaticamente la tariffa corretta per il vostro viaggio.

Per saperne di più e scoprire se la vostra carta è abilitata, visitate questa pagina.

Linee 16, 49, 64, 80 e 98 modificate

Le linee 16 e 90/91 sono potenziate con vetture aggiuntive. Considerate queste modifiche alla circolazione.

-Linea 16: prima dell’inizio del concerto, viene cancellata la fermata in direzione San Siro Stadio M5 di via dei Rospigliosi prima di piazza Axum. Durante l’evento modifica il percorso con capolinea provvisorio in via Dessié. In uscita dallo stadio, viene cancellata la fermata di via Dessié in direzione Monte Velino.

-Linea 49: due ore prima dell’inizio del concerto, modifica il percorso in entrambe le direzioni tra via Harar e via Morgantini passando da via San Giusto, via Novara e piazza Melozzo da Forlì. Dalla fine del concerto per un’ora circa, stessa modifica in direzione Lotto M1/M5; in direzione piazza Tirana, stessa deviazione percorrendo via Novara anziché via San Giusto.

-Linee 64 e 80: dalla fine del concerto per un’ora circa, modificano i percorsi solo in direzione Bonola M1 e via Piccoli/Quinto Romano, proseguendo in via Novara anziché svoltare in via San Giusto.

-Linea 98: dalla fine del concerto per un’ora circa, la linea modifica il percorso solo in direzione Famagosta M2. Dal capolinea di Lotto M1/M5 prosegue in piazzale Lotto, via Gavirate e riprende regolare.